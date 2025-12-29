El temporal llega a su fin: ¿Qué tiempo hará en Nochevieja y Año Nuevo?

Durante el 31 de diciembre persistirá una situación anticiclónica en la mayor parte de la Península

La AEMET prevé un final de 2025 marcado por el anticiclón, las nieblas y el frío en el interior.

Ya son muchos días de mal tiempo, pero por suerte este temporal ya nos abandona, pero la buena noticia, informa Nuria Seró es que por lo menos ha llenado los embalses. Y la gran pregunta, ¿esta tranquilidad nos acompañará para despedir el año y empezar el nuevo?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha publicado su previsión para el tiempo con el que despediremos 2025 y daremos la bienvenida a 2026, marcada en líneas generales por la estabilidad atmosférica en la Península y un escenario más inestable en Canarias.Fin de 2025: nieblas y frío en el interior.

Así será el fin de 2025

Durante el 31 de diciembre persistirá una situación anticiclónica en la mayor parte de la Península, con estabilidad generalizada y abundante nubosidad baja que dará lugar a brumas y nieblas en amplias zonas. Estas serán más densas y persistentes en ambas mesetas, especialmente en la Norte, donde podrán ser engelantes. A lo largo del día tenderán a levantar, quedando los cielos despejados en muchas áreas.

De cara a la Nochevieja, pues, Aemet apunta a un escenario relativamente más estable en gran parte del país, aunque con ambiente frío al caer la noche. Las heladas volverán a ser protagonistas en el interior y en zonas altas, mientras que en las áreas urbanas las temperaturas nocturnas serán bajas, obligando a abrigarse para las celebraciones al aire libre. Las precipitaciones, en general, tenderán a remitir, aunque no se descartan de forma puntual en el Mediterráneo.

En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con probables chubascos ocasionales que también podrían afectar de forma aislada a litorales del este peninsular, el mar de Alborán y el Estrecho. En Canarias, los cielos se mantendrán poco nubosos o con intervalos nubosos, tendiendo a cubrirse en el oeste del archipiélago por el acercamiento de un frente.

Las temperaturas descenderán en la Península y Baleares, de forma ligera en el tercio sur y más acusada en el nordeste, donde las máximas podrían registrar descensos localmente notables en zonas deprimidas. En Canarias se esperan pocos cambios. Habrá heladas débiles en gran parte de los interiores de la mitad norte y el cuadrante sureste peninsular, moderadas en áreas de montaña y en el este de la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos.

El viento soplará moderado de componente norte en Baleares y en los litorales del este peninsular, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán. En el resto del país dominarán los vientos flojos, con cierzo moderado en el valle del Ebro. En Canarias, viento flojo variable, arreciando a sur moderado. Las temperaturas previstas sitúan las mínimas en torno a los -3 ºC en Burgos y Soria, mientras que las máximas alcanzarán los 22 ºC en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Así será el inicio de 2026

El comienzo del nuevo año seguirá marcado por las altas presiones en la Península y Baleares, con nubosidad baja en ambas mesetas, Galicia y el tercio oriental peninsular, acompañada de brumas y nieblas matinales que tenderán a disiparse con el paso de las horas.

No obstante, el acercamiento de frentes atlánticos aportará nubosidad alta y podría acabar cubriendo los cielos en el oeste peninsular, con posibilidad de alguna precipitación débil. De forma aislada, también podrían registrarse chubascos en Baleares y en la mitad sur de los litorales mediterráneos.

En cambio, Canarias será la región más afectada, ya que uno de los frentes atlánticos podría dejar cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, acompañadas de tormenta, menos probables en el extremo oriental del archipiélago. Se esperan acumulados significativos y lluvias localmente fuertes en las islas montañosas, especialmente en las vertientes sur y oeste.

Las temperaturas máximas tenderán a ascender en el Cantábrico, el sistema Ibérico, el valle del Guadalquivir y la mitad sur de ambas mesetas, mientras que descenderán en sus mitades norte, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y las zonas altas de Canarias. Las mínimas bajarán de forma ligera en la Península y Baleares, con descensos más acusados en el Ebro, Cantábrico y Levante, y ascensos en Canarias.

Se mantendrán las heladas en buena parte del interior peninsular, débiles en general, moderadas en montaña y la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos. Para los primeros compases de 2026, las mínimas podrían descender hasta los -4 ºC en Soria, mientras que las máximas alcanzarán los 23 ºC en Las Palmas de Gran Canaria.

En conjunto, España despedirá el año con tiempo típicamente invernal, sin episodios extremos generalizados, pero con una combinación de frío, nubosidad y lluvias intermitentes que marcarán el cierre de diciembre. Un final de año más propio del calendario que de las anomalías térmicas que han caracterizado buena parte de los últimos meses.