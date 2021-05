Una de las imágenes que más ha llamado la atención de Iker ha sido la de un incendio en Argentina . En la vivienda estaban únicamente una mujer de avanzada edad y su hijo. Alguien comenzó a filmar la escena del incendio cuando captó algo que no esperaba.

Lo que parece ser un extraño humanoide cruzando por dentro de la vivienda y que a Iker Jiménez le ha recordado a una famosa película de suspense: “Es como el humanoide encorvado de ‘Señales’, no sé si será un montaje o no pero si lo es se trata del mejor que he visto nunca, es brutal”.