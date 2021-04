Una familia , atemorizada, terminó acudiendo a la policía y al equipo de investigación de ‘Cuarto milenio’ tras meses escuchando escalofriantes golpes en la casa que habitaban. Golpes que iban cambiando de lugar y a los que no le encontraban una explicación aparente, unos golpes que podían oírse desde la calle y que se acentúan en presencia de la hija mayor de la familia, una niña de unos 8 o 9 años de edad.

La policía fue incapaz de averiguar el origen del sonido: “Era un sonido metálico, seco, de una intensidad muy elevada y que no sabemos de dónde procede (…) Cuando llegamos estaba toda la familia en la planta de abajo abrazada y atemorizada y nos explican que ya no solo se escuchan golpes, si no que ahora además se caen los objetos con una fuerza brutal”.