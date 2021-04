Juan Antonio ha comenzado su exposición contándonos la temida leyenda de la madre del caño, en Turégano, muy cerca de Segovia: “Las personas mayores nos reunían cuando éramos niños y allí empecé a escuchar a hablar por primera vez de los aparecidos”. Tras muchos años de investigación sobre vampirismo me di cuenta de que aquellas historias que me contaban los mayores de mi pueblo no eran otra cosa que historias de vampiros en nuestra más yerma Castilla.