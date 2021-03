Roberto Álamo presenta 'Caronte' junto a sus compañeros: "Igual que el Lute, Samuel estudia derecho, reabre su caso y demuestra su inocencia”

Roberto Álamo: "Ponerme la toga ha sido fantástico"

Carlos Hipólito da vida al comisario Paniagua, el villano de 'Caronte': “Es un personaje bastante turbio"

Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset: "Caronte' es la historia de una justicia"

Muy pronto, Cuatro estrena ‘Caronte’, la ficción vuelve a la cadena debido a un plan de relanzamiento, así es como lo ha explicado Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset, durante la presentación de la nueva serie.

‘Caronte’ no solo es una serie de abogados, es también una serie de segundas oportunidades, donde el principal protagonista gira entorno a tres ejes: “Encontrar a la persona que le acusó, ayudar a la gente como en su caso no se le dio la presunción de inocencia y recuperar todo el cariño de su familia”, así ha descrito Roberto Álamo a Samuel Caronte, el protagonista de la serie. Es un personaje con un pasado truncado que puede cambiar su presente, “tiene muchas aristas, es un policía con una vida difícil, que es acusado de un crimen que no ha cometido y dentro de la cárcel a la manera del Lute estudia derecho, reabre su caso y demuestra su inocencia”, ha explicado el actor.

"La historia de una justicia"

En el otro lado, está su personaje antagónico: el comisario Paniagua, encarnado por Carlos Hipólito. El villano de ‘Caronte’, “es un personaje bastante turbio, es el malo de la serie entre comillas”, ha contado Hipólito, “es corrupto, un tipo siniestro”, ha añadido, “es el que metió a Samuel en la cárcel y le va a intentar desenmascarar”, ha contado el actor.

Carlos Hipólito se ha encontrado muy a gusto en el papel de malo, además no suelen darle este tipo de roles, suele ser el bueno, “me identifican con alguien más amable” ha asegurado. “Hacer las maldades me ha divertido muchísimo”, ha destacado el actor, “espero que me den más papeles de malo”, ha añadido.