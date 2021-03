La fiesta de cumpleaños de la madre de Caronte: “Por tu culpa mi hijo ha caído en la droga, por soledad”

Toda la familia, al completo

La cena iba bastante bien hasta que Caronte quiso contar una anécdota de su hermana y ella le pide que no lo haga, pero él no le hace caso y continúa, hasta que Paula le grita muy enfadada que no lo haga. El momento es tan tenso que todo el mundo se quedó callado. Pero la tensión fue a más cuando la madre de Caronte se hace un lio y cree que Natalia es Julia, y le echa en cara que no cuidó a su hijo cuando más lo necesitó: “Por tu culpa mi hijo ha caído en la droga, por soledad”.