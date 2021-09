Razer Hammerhead True Wireless: auriculares inalámbricos in-ear también para jugar

Lo bueno es que no estamos hablando de unos logos enormes o estridentes, sino una pequeña superficie, que no hace que llevemos dos focos de luces brillantes en las orejas. Es un detalle sutil, que no queda nada mal. Eso sí, como pasa con las luces en los auriculares, los colores de las luces y sus efectos los apreciarán los demás, no nosotros.



Para personalizar los colores de los auriculares, que podemos elegir entre una gama de 16,8 millones tonos, y los efectos, podemos utilizar la aplicación Razer Chroma RGB en nuestro smartphone Android o iOS. Es la aplicación donde podemos gestionar los patrones y colores de todos los dispositivos de Razer y los Hammerhead True Wireless se conectan al instante. La aplicación nos permite cambiar entre el modo Espectro (aquí la luz va cambiando entre tonos de color predeterminados), el modo estático (con el color que elijamos), el típico modo respiración y el medidor de audio (que baila al ritmo de la música que escuchamos).