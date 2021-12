Sherlock Holmes: Chapter One - Elemental querido Watson

Frogwares nos trae una aventura gráfica muy ambiciosa y llena de detalles para contarnos los orígenes de un joven Sherlock Holmes

Las aventuras de este joven Sherlock Holmes están de vuelta de la mano de Frogwares. Los ucranianos nos tienen acostumbrados a tomar el control del personaje imaginado por Arthur Conan Doyle, así como proporcionar otras experiencias narrativas algo diferentes como lo fueron The Sinking City, en este caso basada en las historias H.P Lovecraft. Cierto es que nos están malacostumbrando a desenvolvernos en auténticos universos literarios de una forma muy eficiente y entretenida, algo que les está llevando a ser mucho más ambiciosos en sus proyectos.

Muchos guardan con buen recuerdo Sherlock Holmes: The Devil's Daughter donde el conocido detective tuvo que enfrentarse a peligros que trascendían lo sobrenatural dentro de una trama llena de giros de guion y sorpresas. Anteriormente también pudimos jugar Sherlock Holmes: Crimes and Punishment donde investigar una serie de casos que centraban la atención del jugador en asesinatos sin resolver, una trama de desapariciones e investigaciones que guardaban una relación entre ellas. Aunque Frogwares tiene un especial cariño a Sherlock Holmes también tuvimos un acercamiento este año con la versión de nueva generación de The Sinking City, que en esta ocasión nos acercaba a Nueva Inglaterra donde investigar múltiples inundaciones que se están produciendo por motivos desconocidas, algo que acercaba al borde de la locura a sus habitantes.

Hoy nos centraremos en el nuevo título de la franquicia, Sherlock Holmes: Chapter One, que se postula como un reinicio de las aventuras del detective y llevándonos a su juventud. Unos inicios en los que encontramos a un inexperto y novato investigador en la isla ficticia de Cordona, donde junto a su compañero Jon habrá que reunir pruebas y examinar de cabo a rabo un mundo abierto, plagado de contenidos y donde averiguar una trama que relaciona la muerte de su madre con distintos acontecimientos. ¿Listos para uniros a este gran viaje?

Cordona: un mundo abierto que explorar e investigar

Como mencionábamos anteriormente, Sherlock Holmes ha desembarcado en la isla ficticia de Cordona, un idílico paraíso perdido en el mar mediterráneo. Nuestro protagonista ha llegado junto a su nuevo amigo Jon, que no debe ser confundido con el archiconocido John Watson, y que tienen la tarea de visitar la tumba de Violet, madre del detective. Ambos llegan y pasarán la noche en su hotel antes de partir al día siguiente, pero los misterios comenzarán en prácticamente su habitación. Esto es solo el comienzo ya que en la tumba de su madre espera un regalo que oculta pistas de como realmente perdió la vida. ¿Realmente perdió la vida por tuberculosis como dijo Mycroft, hermano mayor de Sherlock?, ¿Qué se esconde detrás su muerte? Este y muchos más secretos tienen que ser desgranados y descubiertos en una historia que atrapa desde su inicio.

La intriga es uno de los conceptos que Frogwares ha sabido incorporar en las tramas de sus títulos, llevando de la mano al jugador e ir proporcionando poco a poco las evidencias y pistas suficientes para desgranar el desenlace de la historia. La exploración de la isla de Cordona junto a Sherlock, hogar de su infancia, marca únicamente el principio de unos recuerdos que irán conectándose con el presente y ganarán en concordancia con el paso de las horas. Esto es algo que para aquellos aficionados a los acertijos hará las delicias, teniendo por medio una serie de investigaciones más sencillas como robos, algún que otro asesinato y combates repletos de acción. De esta forma, nos encontramos con un título que versa su trama principal en la figura y muerte de Violet al mismo tiempo que se resuelven otras subtramas secundarias que proporcionan algo más de variedad.

La isla de Cordona es quizás uno de los puntos más interesantes del juego y una de sus innovaciones. Se encuentra dividida en varios distritos, el casco antiguo y los suburbios. Estos lugares introducen los ya mencionados casos, por lo que siempre que se acceda a un punto distinto se tendrá disponible nuevo contenido. A pesar de tener unos escenarios de grandes dimensiones sí que se echan de menos elementos con los que interactuar y algo más de vida, estando más vacía de lo esperado. Algo que es necesario cuando se proporciona un mundo abierto al jugador es la de sentirse en un universo poblado de personajes u objetos con los que realizar interacción, pero en este aspecto es lo contrario y sintiendo que se podría haber hecho un poco más en poblar las calles. Esto además repercute en la exploración, centrándose casi siempre en los casos y dando en contadas ocasiones la posibilidad de investigar las calles de Cordona.

Deducciones al nivel del jugador

Si por algo sorprende Sherlock Holmes: Chapter One no es únicamente por poner a prueba las capacidades deductivas del jugador, sino también sus habilidades a la hora de combatir contra enemigos. Es por eso que se tiene un sencillo sistema de combate en tercera persona en el que utilizar armas y habilidades sencillas como puñetazos. A la hora de apuntar la pistola que porta el protagonista se tiene la posibilidad de interactuar con objetos del entorno con los que despistar al rival, ya sea asestando disparos a válvulas de gas y que lo aturdan durante unos segundos o lanzar escombros. Todo esto le proporciona una pequeña profundidad a este sistema que no se basará en disparar y acabar con el enemigo. Al mismo tiempo, también se tienen sencillos eventos quick time event con los que realizar espectaculares movimientos.

Otros puntos de sus mecánicas jugables son la variedad que hay entre casos, como la posibilidad de disfrazarse en un determinado punto y pasar desapercibido, colarse en lugares como la comisaria o el ayuntamiento y obtener información o la presencia de algún que otro puzle. Reunir todo lo posible para deducir quién es el culpable o su solución es muy importante, pero tampoco un motivo para memorizar todo, ya que lo que vaya descubriéndose se almacenará en un diario que revisar en cualquier momento e ir atando cabos. Sherlock Holmes: Chapter One no es un juego excesivamente exigente por su dificultad, pero sí que pone a prueba las habilidades del jugador para tomar las deducciones exactas. Es cierto que Frogwares ha implementado un sistema con el que se ayuda y prácticamente se guía a los más novatos, pero también se pondrá a prueba a aquellos más expertos con una aventura más complicada.

Combate contra enemigos… ¡o sáltalos!

Por ejemplo, si jugáramos en la dificultad más sencilla se mostrarán iconos en los elementos que hay que interactuar, así como en las evidencias más relevantes. Por el contrario, si esta aumentará no se mostraría eso y propondría unos acertijos mucho más complicados. Esto también afecta al nivel en los combates, teniendo unos enemigos más violentos y que no darán ni un solo respiro. De hecho, un punto interesante cuando se encuentre combatiendo, es en el momento de acabar con un bandido o ladrón. No se podrá matar a sangre fría a este ya que su testimonio puede resultar importante por muy gratificante que sea acabar con él. Esto, además, será evitado por Jon, quien te aconsejará que no acabes con este. Otro punto en favor de aquellos que opten por la dificultad más sencilla será la opción de omitir totalmente los combates, pero eso sí, no obtendrán las recompensas que ofrecen.

Donde Frogwares ha puesto el todo por el todo una vez más ha sido en su aspecto técnico, proporcionando al jugador una experiencia de mundo abierto que encandilará a aquellos amantes de la investigación de principio a fin. Se proporcionan unos escenarios lo suficientemente amplios como para investigar y buscar pistas para lograr las deducciones, aunque la pega la encontramos en lo limitados que son en cuanto a elementos, dando en ocasiones puntos de la ciudad que se encuentran totalmente vacíos. Sus personajes lucen de una forma realista, teniendo gesticulaciones y animaciones correctas. Los efectos de iluminación han sido eficientemente logrados, al contrario que su optimización, teniendo bajones de imágenes por segundo y varios defectos gráficos que en sí no son molestos, pero deslucen el compendio gráfico. Esto, sumado a un genial doblaje con acento inglés incluido y una buena banda sonora, proporcionan aún más inmersión.

