Análisis de Let’s Sing 2022: seguimos cantando en la nueva generación

Ahora que títulos icónicos como Sing Star o Just Sing, o los juegos de concursos televisivos como La Voz o Levántate All Star ya no se estilan, todavía hay un juego para lo adictos a cantar con su videoconsola. Let’s Sing 2022 vuelve como todos los años con una nueva edición que sigue invitándonos a afinar nuestras cuerdas vocales ya la lanzarnos a un duelo de micros con los éxitos del momento.