El Ubisoft Forward muestra Rainbow Six Extraction o Mario+Rabbids Sparks of Hope

Rainbow Six Extraction, Assassin's Creed Valhalla y Far Cry 6 han protagonizado este sábado el evento Ubisoft Forward , donde la desarrolladora ha presentado Mario+Rabbids Sparks of Hope y compartido nuevo material del juego de Avatar.

Primer tráiler de Avatar: Frontiers of Pandora

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Just Dance 2022

Just Dance cuenta ya con 138 millones de jugadores y su nueva entrega incluirá 40 nuevas canciones y universos, además de 700 canciones más a través de Just Dance Unlimited, el servicio de streaming por suscripción.

Rocksmith+

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction se lanza el 16 de septiembre en Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Amazon Luna, Stadia, y para Windows PC en exclusiva en Epic Game Store y Ubisoft Store, el servicio de suscripción de Ubisoft.

Far Cry 6

Una nueva cinemática de Far Cry 6, que se lanzará en todo el mundo el 7 de octubre, nos ha sumergido en la mente de Antón Castillo, el dictador de Yara interpretado por el actor Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad). Además, por primera vez en la historia de Far Cry, se producirá un cambio de perspectiva para aquellos que posean el Season Pass, ya que podrán jugar como algunos de los villanos más famosos de la serie de videojuegos: Vaas Montenegro, Pagan Min y Joseph Seed.



Riders Republic se lanzará el 2 de septiembre de 2021. Esta gigantesca zona de juego multigador de deportes en la naturaleza estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia y para Windows PC en Epic Games Store y Ubisoft Store, además de en Ubisoft+.

Aquellos que quieran experimentar ya el mundo abierto de Riders Republic, donde podrán competir y realizar acrobacias imposibles en una gran variedad de deportes, pueden ir registrándose para participar en las próximas betas (link en la nota de prensa adjunta).