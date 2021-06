Far Cry 6 ya tiene nuevos vídeos de gameplay, novedades y fecha de lanzamiento

Tras retrasar de manera indefinida su lanzamiento (se esperaba para el mes de febrero de este año) por fin tenemos noticias de Far Cry 6 . Ubisoft ha anunciado que el jeugo se lanzará en todo el mundo el 7 de octubre en Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia y Amazon Luna, así como para Windows PC exclusivamente en Epic Games Store y Ubisoft Store.

Los jugadores recorrerán Yara, un paraíso tropical detenido en el tiempo en pleno corazón del Caribe , y experimentarán allí la adrenalina y el caos del combate de guerrillas, al unirse a la revolución para liberar al pueblo de Yara del gobierno opresor del dictador Antón Castillo y su hijo Diego, encarnados por Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) y Anthony Gonzalez (Coco).

Los jugadores, en el papel de Dani Rojas, un yarano ex integrante del ejército, se verán arrastrados al movimiento de la guerrilla cuando la brutalidad del gobierno de Antón alcanza nuevas cotas y el fuego de la revolución estalla por todo el país. Los jugadores podrán jugar en el papel de Dani como hombre o mujer, y unirán sus fuerzas al vistoso reparto de personajes, que incluye a Clara García, la líder del grupo revolucionario Libertad, o Juan Cortez, un hastiado ex espía del KGB y experto en guerrillas, en su lucha por acabar con el tirano.

Para tener éxito contra el aplastante poder del ejército de Castillo, los jugadores deberán abrazar el espíritu de “Resolver”, una filosofía basada en el ingenio muy extendida por toda Yara, que hace uso de absolutamente todo lo necesario para provocar el caos en el régimen. Impulsado por la creatividad de Juan Cortez, el cerebro de “Resolver”, Far Cry 6 cuenta con un amplio e inesperado arsenal de armas y herramientas inspiradas en esta filosofía: desde una ametralladora alimentada por un motor de motocicleta a una rudimentaria pero efectiva, mochila lanzamisiles, que llevarán el espíritu de esta filosofía al límite, y otorgarán a Dani la potencia de todo un ejército guerrillero.

Far Cry 6 da a los jugadores una libertad sin precedentes para disfrutar del juego a su aire, alentando su propio estilo de juego, ya sea cauto y sigiloso, o contundente. Además de las opciones de “Resolver”, los jugadores podrán escoger armas más tradicionales y usar nuevas formas de recorrer el mundo del juego, como por ejemplo a caballo, en un tanque, o con otros vehículos tan locos como su imaginación les inspire. También podrán optar por rodearse de animales como Chorizo, el mejor amigo de cualquier soldado, o Guapo, el cocodrilo mascota de Juan, con un gusto especial por la carne fresca de soldado.

Los fans que reserven Far Cry 6 tendrán acceso al Pack Libertad, que incluye el traje Libertad para tu fiel amigo Chorizo y el arma Discos locos, un lanzador de discos convertido en arma con la que los enemigos bailen sobre sus propias tumbas. Los fans que compren Far Cry 6 en Xbox One o PlayStation 4 podrán actualizar su versión a la siguiente generación sin ningún coste adicional en Xbox Series X | S y PlayStation 5.