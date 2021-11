Análisis de Just Dance 2022: Yo quiero bailar... otra vez más

Just Dance 2022 vuelve con una nueva entrega de la exitosa saga de baile de Ubisoft

Sin muchos cambios, la fórmula original sigue funcionando a la perfección

Una potente lista de nuevos temas y cambios en el aspecto gráfico de los videoclips nos animan a bailotear

Una de mis filias más extrañas e inexplicables es la de Just Dance. Cada año, a finales del mes de octubre, Ubisoft lanza una nueva entrega de su juego de bailes, con escasas novedades jugables, pero unas cuantas decenas de entretenidas canciones que bailar solo, o con amigos (lo que es mucho más divertido). Vamos, una historia similar a la de los títulos deportivos de rigor, de escasas novedades, pero nuevas camisetas... Y una vez más he caído en la trampa.

Y es que estamos hablando de una trampa de lo más entretenida si te gusta mover el esqueleto al ritmo de la música. Ubisoft elige con cuidadosa atención la nómina de canciones que acompañan a su título cada año, y Just Dance 2022 no es una excepción. Se elige siempre una mezcla de canciones virales, éxitos radiofónicos, melodías con gustos internacionales y ritmos infantiles, y se mezclan con maestría con coreografías simples con 1, 2 o incluso más bailarines.

Y con eso ya estaría explicado lo que es, no este, sino cualquier entrega de Just Dance desde hace tanto tiempo que es difícil recordarlos. Solo necesitas saber que para bailar puedes contar con una cámara en tu consola, o utilizar tu móvil y una aplicación para captar tu movimiento.

Just Dance 2022 es terriblemente divertido, las coreografías son variadas y siempre amenas, y además hay una curva de dificultad y aprendizaje más que óptima, permitiéndonos comenzar como auténticos patos mareados, y acabar tras unos cuantos intentos, como auténticos reyes del baile. Además varios de los temas ofrecen varias coreografías de distinta dificultad, con lo que aún más recorrido para desgañitarnos sobre la pista de baile.

Sin modos de juego extra

Eso sí, ten en mente que en Just Dance 2022 no hay un modo de juego que guíe la experiencia, sino que las opciones están ahí para ti. Por una parte está el modo Kids, con canciones y bailes para los más jóvenes, y por otro el modo Partida Rápida, que elige canciones por ti, y el modo 'tradicional'.

En este último hay algo más de miga, y tenemos que conseguir la máxima puntuación en las canciones o set de canciones que elijamos. Fin de la historia, pero con unos cuantos matices. Por una parte puedes activar el modo Sweat, que mide tus calorías mientras bailas, por si además de pasártelo bien quieres ser fit. Por otro está el hecho de que al jugar consigues monedas para desbloquear distintos elementos in-game (la mayoría cosméticos). El otro toque está en los modos online, que siguen siendo los mismos de cada entrega, con puntuaciones online, retos por tiempo, sugerencias de canciones para que la comunidad baile 'junta'... Nada que pretenda ir más allá de la voluntad casual con que Just Dance 2022 se ha creado. Tampoco esperábamos que esto cambiara, tras tantos años de ser 'casi' lo mismo.

Eso sí, nos molesta un tanto que Ubisoft nos empuja constantemente a apuntarnos a su servicio llamado Just Dance Unlimited, que pone a nuestra disposición cientos de canciones y bailes de ediciones anteriores, a cambio de una cuota mensual. La biblioteca aquí es simplemente gigantesca, abrumadora e inigualable, pero también es cierto que Ubi trata de metértelo con calzador con anuncios ingame (Además de la prueba de 30 días que viene gratis con cada 'licencia' de Just Dance 2022).

El paso adelante llega, pero a medias

Mientras que en términos jugables no hay novedades, ni tampoco cambios (lo que no es precisamente malo, ya que la selección de temas es buena, y las coreografías variadas y divertidas), sí que hay un pequeño giro que nos ha turboflipado. Hablamos del cambio en el estilo visual y artístico en determinados temas. Se evoluciona de los moñigotes a propuestas artísticas más trabajadas, con animaciones en 3D, cambios de cámara y un estilo mucho más realista. El cambio es muy bienvenido y hace que haya canciones que, aunque no las conozcas, te entren ganas de bailar por lo interesante de la propuesta visual. Es una pena que Ubisoft no se haya atrevido a dar el salto con todas las canciones, pero nos hace ver por dónde irán los tiros en la evolución de Just Dance de cara a años venideros (porque os aseguramos desde ya que hay bailoteos para rato).

El otro aspecto que echamos un poco de menos en Just Dance 2022 es que no haya más canciones en castellano o latinas. Siempre hay representación en cada entrega, pero quizás no vendría mal darle un empujón a este tipo de música a tenor de la repercusión de los ritmos latinos en el mundo de la música. Eso sí, al leer esto ten en mente que no se trata de un "pero" sino de un "ojalá hubiera más, porque lo que hay me encanta".

Los 40 (temas) principales de Just Dance 2022:

«Baianá», de Bakermat

«Believer», de Imagine dragons

«Black mamba», de AESPA

«Boombayah», de Blackpink

«Boss witch», de Skarlett Klaw

«Build a b****», de Bella Poarch

«Buttons», de The pussycat dolls y Snoop Dogg

«Chacarron», de El chombo

«Chandelier», de Sia

«China», de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin

«Don0t go yet», de Camila Cabello

«Flash pose», de Pabllo Vittar y Charli XCX

«Freed from desire», de Gala1

«Funk», de Meghan Trainor

«Girl like me», de Black eyed peas y Shakira

«Good 4 U», de Olivia Rodrigo

«Happier than ever», de Billie Eilish

«Human», de Sevdaliza

«I’m outta love», de Anastacia

«Jerusalema», de Master KG y Nomcebo Zikode

«Jopping», de SuperM

«Judas», de Lady Gaga

«Last friday night (T.G.I.F.)», de Katy Perry

«Level up», de Ciara

«Levitating», de Dua Lipa

«Love story (Taylor’s version)», de Taylor Swift

«Mood», de 24kGoldn y Iann Dior

«Mr. Blue sky», de The sunlight shakers

«My way», de Domino saints

«Nails, hair, hips, heels», de Todrick Hall

«Pop/stars», de K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE y Jaira Burns

«Poster girl», de Zara Larsson

«Rock your body», de Justin Timberlake

«Run the world (girls)», de Beyoncé

«Save your tears» (remix), de The weeknd y Ariana Grande

«Smalltown boy», de Bronski Beat

«Stop drop roll», de Ayo y Teo

«Sua cara», de Major Lazer, Anitta y Pabllo Vittar

«Think about things», de Daði Freyr

«You can dance», de Chilly Gonzales

«You make me feel (mighty real)», de Sylvester

