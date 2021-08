Análisis de Imperivm RTC HD Edition: el regreso de un clásico con pocas novedades

El clásico sigue siendo tan bueno como lo recordábamos, pero esperábamos más novedades

Se ve mejor que nunca y su multijugador ahora funciona sin fallos ni bugs molestos

Hemos echado en falta más novedades a este clásico de FX interactive

La saga Imperivm es un clásico de los juegos de estrategia, sobre todo aquí en España y en Italia donde vendió la mayoría de sus copias. La tercera entrega contaba con novedades importantes, añadiendo elementos RPG a la mezcla y un montón de civilizaciones nuevas. Aunque salió en 2004 de la mano de FX Interactive, siendo desarrollado por Haemimont Games, se ha mantenido con vida gracias a su comunidad que, como a tantos otros juegos, le ha dado soporte de mods y de servicios multijugador.

Ahora FX Interactive, siguiendo la ola de remasters y remakes de juegos clásicos, ha querido volver a sacar rédito de una saga que tanto dió en su momento. Aunque podría haber sido una buena jugada, mucho nos tememos que se ha quedado en un 'quiero y no puedo'. Este "remaster", por llamarlo de alguna manera, estaría desarrollado por Dinamic Games con apoyo de la comunidad de Imperivm World. Imperivm RTC HD Edition está ya disponible para descarga en Steam.



El juego de siempre pero con una innovación algo estancada

Imperium III fue un título que revolucionó su propia fórmula, dándole un peso a los generales que antes no tenían y añadiéndoles una capa de utilidad y refuerzo que acompañaba todas las etapas del juego, desde los primeros niveles a los últimos. No se limitaba solo a ser un soldado con mejores estadísticas, tenía un propósito, reforzar las unidades bajo su mando aportando bonificaciones pasivas y activas que se iban obteniendo conforme subía de nivel. Además, añadía nuevas unidades y civilizaciones capaces de hitos tan impresionantes cómo sobrevivir sin consumir comida. Todo ello era impensable en la segunda entrega, que tenía unas campañas muy interesantes para conocer ciertos conflictos de la antigüedad con más exactitud pero que al final le faltaba contenido.

Ese espíritu innovador parece que se ha perdido en esta versión HD. Si nos vamos a su apartado gráfico lo único que tiene nuevo es que se ve algo más de pantalla por la ampliación de su resolución. En el resto del apartado no se intuye ningún cambio, ningún intento raso de pulir algo más las texturas, de aprovechar al máximo lo que ya estaba. La versión original de Imperivm III es de 2005, y hay que reconocer que se ve bastante bien todo para tener 16 años a sus espaldas, el trabajo artístico original es impresionante, pero en esta versión modernizada no ha cambiado nada.



Intento de equilibrio

Mucho del trabajo que han empleado a la hora de sacar está versión renovada ha sido a nivel de balance del título. Una de las virtudes que siempre ha tenido el Imperivm III ha sido su multijugador, activo desde el primer día hasta la actualidad y en el que se han organizado torneos a altos niveles. Esto conlleva que la prioridad sea dejar a las unidades, y a las civilizaciones, en general con posibilidades de victoria. En esto se han centrado los esfuerzos de FX Interactive y la comunidad, o eso nos dicen, lo cierto es que hemos probado a todas las facciones y como en todos los juegos siempre hay favoritos.

Antiguamente nadie le tosía a un pretoriano si valoraba mínimamente su vida, ahora sigue pasando lo mismo pero con algunas unidades más de las diferentes facciones, sobre todo si nos centramos en las de Tier más alto que parecen haber despegado como si del Team Rocket de Pokémon se tratara. Unidades como el tribuno (Roma República) o el noble (Cartago), sin contar al susodicho pretoriano, han recibido mejoras o cambios en su perfil haciéndolos realmente duros y dañinos siendo garantía de eficiencia si los conseguimos producir en masa. En la humilde opinión de este redactor no sé hasta qué punto esto será bueno para el equilibrio, hay otras facciones donde esté efecto no es tan poderoso pero aún así el efecto de tener unidades de élite que aplasten ejércitos sin casi posible oposición, si el contrario no hace lo mismo, puede ser garantía de fracaso en ese fin último de equilibrio.

Si seguimos hablando de jugabilidad otro puntos a tener en cuenta en el formato de un jugador es la IA. Antiguamente las IAs según la dificultad podían ponerse intensas pero no eran demasiado inteligentes, en Imperivm RTC - HD Edition "Great Battles of Rome" salvo por ciertas batallas de campaña que son difíciles por su estructura, en el resto no parece que haya habido cambios, la máquina sigue siendo algo...deficiente, la dificultad media es apenas un reto en casi cualquier modo. Todo se reduce a que parece que la IA no tiene voluntad para aniquilar a tu facción o quizás no está bien programada para ganar, hay movimientos tontos, paradas cerca de murallas o fortines enemigos mientras reciben daño sin inmutarse. Si hemos percibido que es más capaz de consumir sus recursos, creando varios ejércitos a la vez lo cual añade cierta dificultad pero no son ejércitos eficientes ni dañinos, solo capturan mucho.





Multijugador con menos fallos

Como mencionamos antes el multijugador siempre fue una de las virtudes de Imperivm III y en esta versión HD han querido mejorar los servidores para que los jugadores no tuvieran que usar programas externos como en el original. Si bien esto es cierto hay que seguir abriendo los puertos del router para que esto sea posible y aún así da ciertos problemas de desconexiones y fallos. Lo han mejorado, pero no mucho.

Lo que si han mejorado es el estado del juego en general, sigue habiendo bugs pero se han eliminado buena parte de los existentes y más icónicos, como el mítico barco terrestre. Nosotros hemos jugado más de 20 horas sin encontrar errores molestos o graves, alguno menor.

Lo que más puede doler de esta versión es la falta de adición de contenido. Salvo un par de campañas de jugadores que se han agregado a la versión final, el resto es el mismo juego. Hubiera estado interesante, siendo que este Imperivm RTC - HD Edition "Great Battles of Rome" se ha logrado mediante una campaña de Kickstarter y en colaboración con la comunidad, se hubieran añadido campañas nuevas, más Grandes Batallas, nuevos modos, alguna facción nueva, etc. No lo decimos por decir, había mucho rumor y noticias sobre estas posibilidades, sobre todo el añadido de una nueva civilización y nuevas unidades. Todo ello se ha quedado en un susurro en el viento.

No hay que malinterpretar esto último, este título tiene rejugabilidad para echar horas sin descanso, pero esto deriva de su vertiente multijugador, la de un jugador se puede acabar haciendo monótona aunque siempre apetezca echar alguna batalla para salvaguardar Roma o para destruirla.





