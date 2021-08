Análisis de Humankind: la humanidad ideal a golpe de estrategia

La estrategia engancha porque lleva al jugador a diferentes niveles de satisfacción, generalmente tienen campañas largas con diferentes culturas o facciones, se pueden jugar en diversas dificultades pero siempre van a ser un reto . Esto ocurre porque son los propios jugadores los que, mediante su forma de jugar, se plantean estos retos. Pueden echar mil horas a un Total War y más de la mitad pueden haberse ido en retos absurdos como jugar solo con unidades de proyectiles o solo con caballería. Pero no todo es guerra en los juegos de estrategia, otros buscan más la gestión con la vista puesta a dar al jugador más maneras de ganar que solo derrotando a sus rivales. Antes Civilization era el mayor representante de estos últimos, ahora puede que comparta batuta con otro competidor.

La estrategia que envuelve Humankind es muy parecida a lo impuesto por Civilization . Sin embargo, la simplifica mucho en casi todos sus aspectos. Esto no solo hace que el juego termine siendo más simple a la hora de comprenderlo, también lo hace más rápido a la hora de acabar . Empezando por la cantidad de jugadores que puede haber por partida, un máximo de 8, hasta llegar a un límite de 300 turnos para acabar la partida. Para que os hagáis una idea nosotros, yendo rapidito, hemos completado una partida en 12 horas con 5 jugadores, incluidos nosotros.

La simplicidad de Humankind se hace patente en todo, por su manera de desarrollar las ciudades o por su diplomacia, pero hay un aspecto que gana complejidad si lo comparamos con Civilization y que puede ser un gran acierto. Si bien estos juegos nunca se han caracterizado por ser demasiado agresivos, tampoco es que lo permitieran pues su capacidad para combatir eran muy simples. Esto dejaba pocas opciones estratégicas, sin embargo en este título AMPLITUDE Studios ha tirado un poco más del hilo para hacer las batallas más interesantes y con capacidad de dar ciertos vuelcos a situaciones peliagudas. No es que nos vayamos a marcar unas Termopilas, a priori, pero sí que tenemos ciertas opciones de sufrir menos perdidas o sobreponernos a situaciones difíciles aprovechando menos el terreno.

Las unidades se pueden unir para formar ejércitos , el número total depende de las tecnologías y capacidades que vayamos obteniendo. Estas torres de ejército pueden atacar localizaciones y otros ejércitos enemigos, en ese momento se generará un campo de batalla alrededor con accidentes geográficos y estructuras que nos proporcionaran ventajas y desventajas. Estas ventajas y desventajas no son más que bonificaciones al poder de la unidad. Si luchamos desde terreno elevado tendremos ventaja, si luchamos sobre un río tendremos desventajas . Es un sistema muy básico de combate por turnos que le da otro punto estratégico y que permite batallas mucho más interesantes.

Visualmente Humankind es muy bonito y está lleno de detalles . Cada era y cada civilización tiene unas características y diseños propios que van apareciendo conforme avanzamos y elegimos, modifican los edificios e incluso a tu avatar para darle el toque de la cultura que sea. Los bocetos con los que se representan cada unidad o edificio, cada cultura y cada tecnología es una pequeña obra de arte con una calidad de dibujo excepcional. Este título tiene un apartado gráfico muy bien trabajado y con una paleta de colores viva y luminosa. La banda sonora nos acompaña también en cada época y cultura, incluso cuando seleccionamos algunas casillas. Es otro apartado muy trabajado y que nos sumerge en la historia de la humanidad para que no nos cueste echarle horas a este título.

La interfaz de Humankind es lo que nos puede traer un poco de cabeza, se puede hacer algo lioso navegar por los menús y la información no está del todo clara a veces. Esto suele pasar en los juegos de gestión, sin embargo en este podría estar algo más claro debido a que su mecánica es más ligera pero no terminar de cuajar del todo. Eso sí está totalmente traducido al español y en las buenas horas que hemos echado no hemos encontrado ningún bug, ni glitch ni ningún otro problema, cosa que denota un gran trabajo detrás del título.