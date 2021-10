Análisis de Los Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami

Kimetsu no Yaiba a día de hoy es uno de los animes más populares en el panorama japonés e internacional. Para un país como el nuestro, con mucha tradición en cuanto a este tipo de animación y mangas publicados, ya es una tradición que juegos de este título terminen llegando a nuestras tiendas. Esto, hace prácticamente algo más de una década era realmente extraño ya que eran pocas las desarrolladoras y editoras que se animaban a lanzar sus producciones más lejos del mercado oriental. El buen hacer de los últimos años ha permitido que ver juegos como este, junto a otras series como Naruto, Boruto o One Piece sean la tónica habitual y una válvula de escape para aquellos que quieren seguir los pasos de sus series favoritas dentro de un videojuego.

Para aquellos que no estén muy puestos en cuanto al anime japonés, Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer en su traducción) es actualmente uno de los más populares. Recientemente estrenó una película en los cines nipones cosechando una más que importante cantidad de taquilla. Y no ha sido para menos, teniendo una animación muy trabajada, trama interesante y sobre todo sus espectaculares escenas de combate la han logrado hacerse un hueco en el olimpo de estas series idolatradas por los japoneses. Ahora es el momento de experimentar Demon Slayer de una forma completamente diferente, siendo tú el protagonista de esta historia y controlado a muchos de tus personajes favoritos, así como sumergirte en encarnizados combates.