Análisis de Dragon Ball Z: Kakarot + El Despertar de un nuevo poder para Nintendo Switch

Hoy os hablaremos de un nuevo título que llega a Nintendo Switch , aunque la palabra nuevo la utilizaremos entrecomillada ya que Dragon Ball Z: Kakarot + El Despertar de un nuevo poder es la versión optimizada y traída a Nintendo Switch por las propias Bandai Namco y Cyberconnect2. Si bien es un juego que llegó prácticamente hace año y medio a PlayStation 4, Xbox One y PC, sí que se ha trasladado de una forma muy eficiente, con todos sus contenidos y proponiendo lo que mejor sabe: combates épicos, llenos de adrenalina y acción.

Podríamos decir que Dragon Ball no es una saga que haya sido excesivamente prolífica en Nintendo Switch, contándolos prácticamente con los dedos de la mano, pero eso sí, derrochando calidad. Uno de los más conocidos por parte de los jugadores es Dragon Ball FighterZ , combates en dos dimensiones de la mano de Arc System Works, responsables de Guilty Gear o BlazBlue entre otros. Aunque llegó algo tarde, también vimos Dragon Ball Xenoverse 2 para Nintendo Switch , una correcta adaptación que, aunque llegada algo tarde fue criticada por no incluir sus contenidos descargables. Cerramos además con la presencia de Super Dragon Ball Heroes: World Mission , con una atípica propuesta de cartas coleccionables y muchos enfrentamientos con viejos conocidos.

Aunque tarde, nunca está de más hablar de Dragon Ball Z: Kakarot , un auténtico éxito en ventas en PlayStation 4, Xbox One y PC, ahora disponible en Nintendo Switch con importantes novedades. Cierto es que en la actualidad se cuenta con uno de los proyectos más ambiciosos en lo que a Dragon Ball se refiere, cumpliendo, aunque viéndose resentido en puntos técnicos para garantizar una buena jugabilidad. La historia de Dragon Ball Z: Kakarot + El despertad de un nuevo poder como lo hizo con su entrega original permitirá a los jugadores manejar a múltiples personajes de la franquicia dentro de diversos entornos y momentos claves de la serie de animación y manga. Arcos argumentales desde su descubrimiento como Saiyan, la llegada de Raditz o luchar contra el malvado Buu son varios de los que han sido replicados notablemente y que traerán grandes recuerdos a los más fanáticos e incluso descubrirlos a los que se sumerjan por vez primera a lo creado por Akira Toriyama.

Algo que nos ha llamado la atención es la atención que se ha puesto hasta el más mínimo detalle para contar la historia, recreando muy bien escenas icónicas. A esto, debemos hacer mención especial en el mimo y el ritmo que se ha introducido para mostrar el hilo argumental, no llegando a aburrir en ningún momento y sabiendo segregar los momentos en los que haya que luchar y por otro aquellos que habrá que sentarse y dejarse llevar por la magia de Dragon Ball. Este mundo se encuentra repleto de misiones con los que investigar el mundo de Dragon Ball Z , de unas dimensiones ampliar y siendo el lugar perfecto para explicar y conocer. Principalmente estos entornos son recorridos de múltiples formas, ya sea a pie, volando con los famosos poderes que tienen los Saiyan o conduciendo vehículos que se encuentran dispersos por el mapeado.

Como bien decíamos, este tiene la amplitud correcta para investigar y envolverse en la atmósfera de Toriyama. No todo se resumirá en ir de un punto a otro para encontrar una misión concreta, luchar y seguir, sino que dentro de este universo se ocultan objetos, consumibles y todo tipo de contenidos que esperan a ser descubiertos. Para ello habrá que usar las habilidades especiales de estos personajes y que podrán llevarnos a conseguir orbes que a la postre ayudan para subir de nivel y desbloquear nuevas habilidades. Además de esto, se ocultan otro tipo de coleccionables o consumibles, materiales que usar, ingredientes para cocinar platos y posteriormente hacer un mejor personaje y un largo etcétera. Pescar, cazar animales, pescarlos o incluso la agricultura son alternativas con las que pasar el tiempo. ¿Quieres obtener lo que quieras y pedirle un deseo al Dragón Shenron? Reúne las siete bolas y obtén más orbes, dinero o lucha de nuevo contra los jefes. No hay nada que este mítico ser no pueda lograr.