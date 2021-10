Análisis de Castlevania Advance Collection: el buen hacer de Konami en GBA

Castlevania: Circule of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance y Castlevania: Aria of Sorrow en un solo recopilatorio.

Además, incluye la versión de Super Nintendo de Castlevania: Vampire’s Kiss

Catlevania Advance Collection llega a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Durante el reciente Nintendo Direct, celebrado el pasado 24 de septiembre, muchos fueron los anuncios que se realizaron y que sorprendieron de buena forma a los fanáticos de Nintendo. La presencia de un nuevo capítulo de la saga Kirby en tres dimensiones, el primer gameplay de Bayonetta 3 o pequeñas producciones como la remasterización de Actraiser a la alta definición tras más de dos décadas son un ejemplo de contenidos para todos los gustos. Hoy nos centramos en otro de estos juegos que llamaron mucho la atención y que han sido recibidos con los brazos abiertos por parte de la comunidad, Castlevania Advance Collection, el cual trae de vuelta tres de los títulos más queridos y lanzados en Game Boy Advance.

Y no es para menos dado que los más jugones del lugar continúan con la ausencia de una de las franquicias más icónicas de Konami, que en los últimos años ve por cuentagotas la llegada de nuevos títulos. Un claro ejemplo de ello es que desde 2014 no se cuenta con una entrega original de la serie, siendo Castlevania: Lords of Shadow 2 el referente más cercano. Claro que se han ido recibiendo más capítulos, pero estas se han resumido recopilaciones de los juegos más famosos como Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood en 2018 para PlayStation 4 y Castlevania Annyversary Collection en 2019 con otros grandes clásicos.

Los móviles también han tenido su ración de entregas con el hack and slash Castlevania: Grimoire of Souls donde podían controlarse a varios de los personajes más laureados de la franquicia. Hoy os hablamos de otra compilación más, pero ésta siendo algo diferente, trayendo de vuelta tres grandes clásicos del sistema Game Boy Advance. Castlevania Advance Collection, como ya mencionábamos anteriormente, fue anunciado totalmente por sorpresa en el Nintendo Direct del pasado 24 de septiembre y gracias a su buen hacer en la remasterización podremos volver a jugar a cuatro grandes joyas del catálogo de la portátil en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Aunque el título realmente tiene truco ya que muchos esperan la presencia de tres, pero con un añadido muy especial. De esta forma os hablamos que en este recopilatorio tenemos la presencia de Castlevania: Circule of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance y Castlevania: Aria of Sorrow. Por otro lado, se añade la versión de Super Nintendo de Castlevania: Vampire’s Kiss, la cual desgraciadamente no pudimos ver en anteriores compilaciones y que es un regalo muy agradecido por parte de los fanáticos. ¿Son buenos Castlevania?, ¿merece la pena este pack? No quites ojo de las siguientes líneas ya que te contamos las peculiaridades de cada uno.

Circle of the Moon: Primeros pasos en Game Boy Advance

El primero en el que nos pararemos a hablar es Castlevania: Circle of the Moon, que curiosamente a nivel europeo fue conocido únicamente como Castlevania y que llegó en 2001. Nuestro protagonista recibe el nombre de Nathan Graves y fue desarrollado por Konami en su estudio con sede en Kobe, los cuales estuvieron implicados en sendas entregas de la misma serie para Nintendo 64. Este giro radical de unos entornos tridimensionales de la consola de sobremesa a pasar a un auténtico metroidvania hizo que cambiarán radicalmente de fórmula y en algunos momentos notemos ciertas irregularidades.

Una peculiaridad es el uso de un sistema denominado como DSS en el que combinar habilidad como armas, innovaciones y mejoras para potenciar a Nathan durante unos segundos. Esta especie de cartas son dejadas caer por los enemigos y siendo al azar. Este es un Castlevania algo peculiar en su sistema de combate además de notarse como su personaje es algo lento en cuanto a sus movimientos, no teniendo unos controles tan veloces y técnicos como las entregas que comentaremos a continuación.

Harmony of Dissonance: mejorando y progresando

Con Harmony of Dissonance, lanzado un año después, se supo aprender de los errores y traer una aventura mejorada. Fue dirigida por una de las cabezas pensantes de Symphony of the Knight y traer una experiencia parecida que no pudo igualarse, pese a darse un juego de gran calidad. Este se encuentra protagonizado por Juste Belmont, quizás uno de los hijos pródigos de los Belmont y descendiente directo del mítico Simon Bemont. Este deberá volver al castillo de Drácula y rescatar a una vieja amiga que ha desaparecido entre sus paredes. En este caso si estamos ante algo más parecido a los metroidvania que conocemos, teniendo la opción de conjurar hechizos, combinar armas principales con secundarias y crear secuencias de combos.

Además, se puede notar en un primer vistazo que su estilo artístico pretendía ser más llamativo con unos colores vivos y resultones. Por otra parte, tienen quizás una de las mejores selecciones de enemigos lanzadas en Game Boy Advance con mecánicas variadas, además de una banda sonora atractiva. En su jugabilidad, tienen que explorarse dos castillos totalmente distintos y que divide el juego en segmentos diferenciados. Como nota curiosa, también incluye alguna que otra misión secundaria donde hacer tareas distintas con Juste fuera de la exploración y el combate contra los enemigos.

Aria of Sorrow, la joya de la corona

En nuestra opinión, la joya de la corona de este pack es el tercer juego que mencionaremos: Castlevania: Aria of Sorrow. Lanzado en el año 2003, el mismo Koji Igarashi supo acercar y consiguió con crecer dar una experiencia más que parecida a la ansiada réplica de Symphony of the Knight en tamaño portátil. Soma Cruz es el protagonista de esta entrega y que se envolverá en el castillo de Drácula para deterne una vez más y evitar que desate sus malvados poderes. Jugablemente se logró replicar en gran parte a lo que se hizo con Alucard en Symphony of the Knight, ofreciendo multitud de armas cuerpo a cuerpo el latigo clásico de la serie. Una peculiaridad es la capacidad de absorber el alma de los enemigos que derrota proporcionando una habilidad concreta y totalmente al azar, dando un importante giro de tuerca a su jugabilidad.

Como nota curiosa, Castlevania: Aria of Sorrow incorpora un sistema que iguala a la par tanto la barra de vitalidad del protagonista como la del uso de magia, viéndose esta segunda cargada de manera más veloz cuanta más vida tiene Soma. Por último, mencionaremos que cuenta con algunos de los diseños de mapas más intrincados y complejos, por lo que la exploración está servida y que hará las delicias de aquellos que se paren a ver y comprobar todas las estancias.

Castlevania Vampire's Kiss cierra esta tetralogía con una aventura protagonizada por Richter Belmont. Este no tiene mucho que destacar, ya que se trata de una aventura lanzada en 1995 y es totalmente lineal, donde avanzar y matar a todo bicho viviente que se cruce por tu camino.

Ahora bien, lejos de las inclusiones originales de los títulos, Castlevania Advance Collection ha añadido una serie de mejoras con las que facilitar un poco las cosas al mismo tiempo que mejorarlos. Uno de los puntos más interesantes es la del save state, sistema con el que guardar en puntos concretos y poder regresar siempre que se desee. También se incluye un sistema de rebobinado, con el que retroceder unos cuantos segundos atrás. Un sistema de ayuda con indicadores para Circle of the Moon y Aria of Sorrow y localización de objetos en Harmony of Dissonance son de las pocas mejoras jugables. Tampoco olvidaremos su completa galería donde conocer detalles curiosos y artes de personajes míticos de estos juegos.

En definitiva...