eFootball 2022: ¿se la juega Konami con esta nueva apuesta?

Pero tomemos un momento y aclarémonos, ¿qué es eFootball 2022? Lo que antes conocíais como la edición anual de PES llegara el próximo 30 de septiembre en formato free-to-play . En un inicio encontraremos un producto que no se diferenciará mucho de una demo, contando con una selección de equipos entre los que encontrar al F.C Barcelona, Juventus, Manchester United o Bayern de Münich . Nueve serán los equipos que harán aparición y desconocemos si se sumarán más, al igual que seis estadios emblemáticos.

¿Debo pagar por eFootball 2022? No, en un principio. Una de las características que ha sido confirmada por Konami es que durante los meses de otoño se dispondrá de una actualización de contenidos con la que ampliar el título, aunque todavía no ha sido confirmada por la desarrolladora pero que es ya un secreto a voces por parte de la comunidad. Algo que no gustaría a aquellos que han depositado su confianza estos últimos años en PES y que podrían notar que están comprando un juego a plazos o por fascículos.