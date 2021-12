No podemos evitar acordarnos cuando tenemos delante de nosotros juegos como Brain Training o este Big Brain Academy: Batalla de Ingenio de las conocidas como 'Touch Generations'. Durante la época de Nintendo DS muchos fueron los jugadores que pusieron al límite sus capacidades e inteligencia con estas franquicias, que desafiaban a ponerse frente al Profesor Kawashima, Kageyama o Dr. Azo para saber cuan listo eres.

Tu edad cerebral, el peso del cerebro, la inteligencia lógica o espacial, entrenamiento visual... fueron muchas las desarrolladoras que se animaron a sacar sus propias versiones. Nintendo, Ubisoft, Capcom o Konami entre muchas otras fueron las encargadas de entrenarnos a diario. No olvidemos que el ejercicio fue otro nicho de mercado muy interesante como Wii Fit y Wii Fit Plus a través de la Wii Balance Board. Sea como fuere, ejercitar zonas del cuerpo como el cerebro no es necesario una actividad física alta, sino poniendo a prueba las capacidades mediante distintas pruebas. Nintendo ha querido recuperar este método con Brain Training del Dr. Kawashima lanzado el pasado año y ahora continuamos con Big Brain Academy: Batalla de Ingenio.