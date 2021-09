Análisis de Aragami 2: un juego de ninjas lleno de sombras

Este Aragami 2 nos presenta una jugabilidad y maneras que extienden lo que pudimos disfrutar en su primera entrega . Volvemos a meternos en la piel del héroe estoico y silencioso, uno de los últimos aragami, en una historia que se produce en una época distinta al título anterior, unos 100 años después de aquel . Nuestro héroe ha sido eliminado, pero no ha muerto del todo, sino que se encuentra en una especie de limbo, con el aspecto de una aldea medieval japonesa, rodeado de seres malditos y atrapados en las sombras, como él. En esta aldea, llamada Rashomon, nuestro héroe podrá aprender a utilizar sus habilidades de las sombras, entrenar, reponerse y compartir información y recursos con sus compañeros . Será nuestra base de operaciones y desde aquí, aceptando misiones principales y secundarias de todo tipo, realizaremos incursiones en el mundo real para eliminar objetivos, conseguir recompensas y descubrir por qué nos encontramos en esta situación (nosotros y el resto de héroes malditos).

La historia no es gran cosa, no nos ha atrapado demasiado y realmente nunca llega a despegar . El juego en sí tampoco incentiva que busquemos respuestas. Y cuando llegan, nos da un poco igual. Lo bueno es que, lo flojo o intrascendente de su historia, hace que tenga pocas o nulas conexiones con el original y te permite disfrutarlo sin haber echado ni dos minutos al Aragami de 2016.

Lo importante es saber que en la aldea podremos mejorar nuestras habilidades en el combate (con un componente sobrenatural) gastando puntos de experiencia obtenidos en las misiones al subir de nivel. También podremos gastar el oro conseguido en ellas en una herrería , donde podremos abastecernos de armas y recursos fungibles (pociones de salud, shuriken, etc.) Aquí tendremos que hablar con algunos de los habitantes para que nos otorguen nuevas misiones o apuntarnos a ellas en un útil tablón de anuncios para héroes aguerridos.

Por distintos entornos en mapas limitados, que normalmente presentan bosques y aldeas, más o menos pobladas, deberemos reconocer el terreno y saber infiltrarnos sin ser detectados . Lo más importante es no llamar la atención para que los enemigos no den la alarma y vayan directamente a por nosotros. Por muy diestros que seamos con la espada, la mayoría de las veces que nos enfrentemos a más de un enemigo a la vez, estaremos muertos .

No queremos hacer más sangre, pero además técnicamente flojea. El apartado gráfico no está a la altura de la nueva generación de consolas y diríamos que cumple con la anterior. Las texturas de los entornos son planas y muy poco variadas y el apartado artístico, que sorprendió en la primera entrega, ha perdido aquella frescura y ya no es una sorpresa. Además, la poca variedad de enemigos y demás elementos nos ha decepcionado bastante.



Al menos la banda sonora está a la altura y tenemos que decir que sus 15 horas de campaña nos han tenido enganchados un tiempo, sobre todo cuando compartimos la experiencia con otro ninja, mano a mano. En general, Aragami 2 mantiene algo de la magia y el buen hacer de su primera entrega, pero la sensación de repetición y unos cuantos fallos imperdonables hace que la experiencia se haya quedado muy descafeinada. Esperábamos mucho más de esta secuela.