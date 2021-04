Análisis de Judgment para PS5 y Xbox Series X

El spin-off de la saga Yakuza da el salto a las consolas de nueva generación

Si no lo jugaste, es el momento de disfrutar de este juego de detectives en Kamarucho

Después de disfrutar de la remasterización de Yakuza Like a Dragon, ahora llega Judgment también en versiones mejoradas para PS5 y Xbox Series X/S. Una fantástica noticia para los fans de la saga Yakuza, pero también para todos los demás, porque Judgment no es exactamente una entrega más de Yakuza, sino un spin-off, por lo que no tiene por qué haber jugado a los títulos canónicos y, además, el juego tiene sus características propias, que pueden hacerlo más atractivos para todo tipo de jugadores.

Judgment fue un título que llegó hace algo más de un año en PS4 y que recibió fantásticas críticas. Ahora llega completamente renovado, aprovechando la potencia de la nueva generación, y llega a PS5 pero también a Xbox Series X/S, por lo que los usuarios de la consola de Microsoft pueden disfrutarlo por primera vez.

Aunque aprovecha muchas mecánicas de la saga Yakuza, Judgment planteaba una visión distinta del mundo criminal de las calles de Tokio y una manera de jugar que también difiere bastante. El desarrollador Ryu Ga Gotoku Studio sabe pintar de manera única el inframundo criminal de Japón, al mismo tiempo que crea personajes realmente profundos, llenos de matices y que nos invitan a seguir jugando para conocer sus historias. Y en esto Judgment no falla.



En esta historia no seremos un miembro de la Yakuza, aunque viviremos entre muchos de sus miembros y tendrmoes que tratar con ellos. El protagonista del juego es Takayuki Yagami , un ex abogado convertido en detective que se ve envuelto en un complicado caso alrededor de un misterioso asesino en serie. La historia es uno de los puntos fuertes del juego, además de la enorme cantidad de personajes que aparecen y se cruzan con distintas tramas. Así, las misiones secundarias, los mini juegos y los momentos de exploración, nos llevarán una gran parte del tiempo. Eso mientras realizamos nuestras indagaciones y avanzamos en la trama principal.

El sistema de combate de Judgment es mucho más directo y divertido y, aunque se mantienen las habilidades para ir añadiendo nuevos golpes y combos, el juego no tiene tanta profundidad RPG como los Yakuza canónicos.

Volver a las calles del barrio de Kamurocho en esta versión para las nuevas consolas es un espectáculo increíble. Las luces de neón, las calles empapadas de lluvia reflejando todos los brillos, la multitud de transeúntes que atestan las calles y que es casi imposible esquivar, todos los detalles del exterior y el interior de las tiendas. Todo ofrece una estética mucho más llamativa, los gráficos brillan y las imágenes lucen a 60fps. Un juego con un corte cinematográfico tan acusado como Judgment mejora de manera exponencial en PlayStation 5 (la máquina en la que hemos probado el juego).

Y claro está: los tiempos de carga casi han desaparecido. Y eso es algo que se agradece especialmente en este tipo de juegos, donde hay constantes cortes con largas cinemáticas y cortes que se producían antes al iniciar una escena, un combate, una conversación o cuando entraba o salías de un establecimiento. Ahora todo fluye casi sin cargas ni pantallas negras.

En definitiva…