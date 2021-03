Yakuza Like a Dragon brilla aun más en PS5

Yakuza: Like a Dragon , la octava entrega principal de la popular serie de videojuegos de Ryu ga Gotoku Studio, ha sido un tremendo éxito en Japón y en occidente y ha sido considerado uno de los mejores lanzamientos del pasado año, tras su llegada a Europa y América en diciembre del año pasado. Ahora llega con un lavado de cara con su versión optimizada para PlayStation 5 y no es que estemos ante la mejor re-edición de un juego para esta nueva generación, pero hay muchas mejoras en un título que ya ha sido aclamado por crítica y público. Además, todos aquellos que invirtieron un buen número de horas en su PS4 van a notar la diferencia con esta actualización.

En este análisis vamos a tratar de destacar todas las novedades que aporta esta nueva versión para PS5 , poniendo el énfasis en todas aquellas mejoras que aprovechan el nuevo hardware de la consola de nueva generación de Sony. Además, todo lo que adquirieron el juego en PS4 pueden pasarse gratis a la versión actualizada para PS5. Si quieres leer el análisis pormenorizado del juego, puede leer el artículo que publicamos sobre Yakuza Like a Dragon, donde dejamos claro que se trata de una obra maestra .

Yakuza: Like a Dragon nos narra la historia de Ichiban Kasuga , un joven alocado pero muy entrañable que sobrevivie como puede en uno de los rangos más bajos de una familia de Yakuzas, los Arakawa. Ichi es un ferviente fan de la serie de juegos Dragon Quest y se toma la vida como si estuviera protagonizando un JRPG mientras hace encargos de poca monta para el clan Tojo, en el barrio de Tokyo en el que creció para el clan Tojo. Para pagar la deuda que tiene con el jefe de la familia Arakawa carga con la culta de un asesinato de otro miembro del clan y se pasa 18 años en prisión . Tras cumplir la pena sale de la cárcel para descubrir que el mundo en el que se crio ya no existe y que todas las cosas en las que creía se han esfumado.

Yakuza: Like a Dragon es un fabuloso juego de acción y RPG que nos ofrece hacer un montón de cosas pero que, sobre todo, cuenta una historia fabulosa cargada de personajes increíblemente bien diseñados. Ichiban y el grupo de secundarios que lo acompañan son una pandilla de anti-héroes excelentes de los que no puedes sino encariñarte y el juego, sin olvidarse de la diversión, de la gran cantidad de opciones y posibilidades y de una jugabilidad tremendamente divertida, ceunta un puñado de historias muy bien entrelazadas tratando temas como el paso a la edad adulta, la amistad, el honor, la marginalidad, la prostitución… Pero todo ello con un ingrediente que lo inunda todo: el increíble optimismo de su protagonista a pesar de su terrible vida (abandonado en un prostíbulo al nacer y ex convicto al que todo el mundo quiere eliminar).