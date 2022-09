Análisis de Destroy All Humans! 2 - Reprobed, el remake de la más divertida de las abducciones

El remake de la divertida saga de la invasión de la Tierra de THQ mantiene toda la frescura del juego original de 2006

Destroy All Humans! 2 - Reprobed nos trae, renovado, al nuevo clon de Crypto para desplegar el caos por todo el planeta

Ya hace un par de años desde que Crypto volvió a “invadirnos” con el remake del primer Destroy All Humans!. Un juego de culto que vio la luz en 2005. El juego, sin llegar a ser un éxito de ventas como si de un AAA se tratase, caló entre los jugadores gracias a su diversión gamberra y a lo directo de lo propuesta. El juego original tuvo una secuela en 2006 y, seguramente fruto del éxito del primer remake, THQ Nordic nos vuelve a traer una nueva aventura de Crypto con el remake, ahora, de la secuela, que viene con la intención de ofrecer más diversión en una secuela mucho más grande que el título original. Destroy All Humans! 2 - Reprobed es una secuela directa, pero sin revoluciones ni “inventos” extraños. El juego simplemente se propone ser un “más y mejor” de lo visto en el primer juego.

En esta ocasión el juego está ambientado en los años 60 (10 años después de los hechos del primer juego), concretamente en 1969. El nuevo clon de Crypto es nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, pero un inoportuno ataque de la KGB a su base en el espacio desencadena la ira alienígena, que nos llevará por diversas partes de planeta (y quizá fuera de él también) en busca de venganza. No se puede decir que la historia sea el punto fuerte del juego, ya que simplemente es una “excusa” para destruir todo lo que se nos ponga por delante. Donde el juego sí destaca es en un sentido del humor ácido, muy en la línea del primer juego, en donde gran parte de los chistes tienen a los rusos como protagonistas (algo curioso dada la situación política actual). Eso sí, nadie escapa al humor de Crypto e incluso vemos un mensaje (no muy serio, eso sí) al inicio del juego, advirtiendo sobre el humor del título, que incluye bromas racistas y especialmente sexistas, de las de otra época, donde estas cosas no se miraban con lupa. No hay que olvidar que estamos ante un juego de 2006 con un lavado de cara.

El paso del tiempo también se nota, por suerte, en su objetivo, que no es otro que divertir, sin más. Aquí no tenemos largos paseos admirando la puesta de sol ni diálogos interminables. El juego, al igual que el primero, solo busca divertir y lo hace con un ritmo endiablado en todo momento y secuencias cargadas de acción y humor. Destroy All Humans! 2 - Reprobed cuenta con 5 localizaciones. En cada una de ellas tendremos total libertad para movernos por donde queramos. Ojo, no estamos ante un GTA, ya que, debido a las limitaciones técnicas de la época, los mapas son bastante pequeños, pero esconden diversos coleccionables (canciones o artworks del juego, por ejemplo) así como misiones secundarias llamadas chapuzas o misiones de “recolección” en el platillo. Los mapas, aunque pequeños, están bien aprovechados.

En cada mapa tendremos unas misiones principales que cumplir para que la historia avance y poder acceder a otra ubicación. El desarrollo de las misiones principales va muy en la línea de lo visto en el primer juego, con un desarrollo frenético y cargado con el humor típico de Crypto. Las misiones, por lo general, incluyen diversas fases, como búsqueda de información, infiltración, descubrimiento de núcleos de datos (que desbloquearán nuevas funciones o armas) o destrucción masiva con el platillo. Todas resultan de lo más divertidas y están perfectamente equilibradas. Eso sí, a pesar de la aparente variedad, el hecho de que el juego sea tan directo puede hacer que se haga repetitivo al cabo de las horas, también fruto de una mayor duración respecto al primero. Completar la historia de Destroy All Humans! 2 - Reprobed puede superar fácilmente las 15 horas, eso sin pararnos mucho por el camino. Si queremos buscar coleccionables o completar todas las secundarias la duración se multiplica. No es una sensación de que el juego se ha alargado artificialmente como ocurre en unos juegos actuales, sino más bien de que la fórmula, quizá, no de para tantas horas.

Los dos grandes aciertos de Destroy All Humans! 2 - Reprobed son los mismos que en la primera entrega: su jugabilidad y las armas. El control es de lo más sencillo y apenas tardaremos unos segundos en dominar las habilidades de Crypto y ser capaces de sembrar el caos. Para eso, lógicamente, necesitaremos armas. Un arsenal de lo más alocado que realmente hace que el jugador quiera seguir jugando para comprobar cuál es la siguiente locura que se le ha ocurrido al estudio. Las armas se obtienen mediante los núcleos de datos, que generalmente son el objetivo en algunas misiones. En las misiones tanto principales como secundarias obtendremos puntos Furón que nos permitirán mejorar todo el equipamiento, tanto de Crypto como del platillo, mejorando así la capacidad de destrucción. Además, si cumplimos unos objetivos secundarios podemos mejorar la recompensas para la mejora de armas e incluso obtener unos curiosos aspectos para Crypto.

Si queremos todavía más “caos” y diversión Destroy All Humans! 2 - Reprobed incluye la posibilidad de jugar a la aventura en cooperativo local (con pantalla dividida), así como un par de modos de para enfrentarnos a otro jugador, bien en una lucha o bien… jugando al tenis. Tenis espacial, eso sí. Estos modos resultan algo anecdóticos, pero el cooperativo si que da mucho juego al duplicar la capacidad de destrucción.

Siendo un remake de un juego de 2006 resulta curioso que el título solo esté disponible en PC y plataformas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X/S). Uno podría pensar que es para exprimir a tope las nuevas máquinas… pero no es el caso. El paso a Unreal Engine 4 le ha sentado muy bien, y vemos unos escenarios que lucen bien y unos modelados notables, si bien la ciudad se siente muy vacía por lo general (al menos mientras no alarmemos a policía y ejército). Todo el diseño, tanto de escenarios como de personajes, está realizado en un tono caricaturesco, por lo que la intención del juego no es el fotorrealismo ni mucho menos. Realmente podemos decir que, como remake de 2006, se ha hecho un buen trabajo, pero no así como título de nueva generación, donde se queda especialmente corto. El sonido, por su parte, resulta de lo más correcto, con melodías que encajarían a la perfección con el cine de los 50 y unos efectos de sonido y voces a la altura (en inglés, aunque tenemos subtítulos en castellano).

En definitiva...