Tatiana Delgado gana el I Premio CIMA Games en el Festival Celsius 232

Delgado empezó en esta industria en el estudio independiente Rebel Act Studios ejerciendo como diseñadora de juego, entorno y narrativa para un juego RPG asimétrico multijugador, y diseñando niveles y guion para ‘Ultimate Blade’, la versión de ‘Blade: the Edge of Darkness’ para Xbox.

Tatiana Delgado ha sido directora de juego y diseñadora senior para Tequila Works, ha diseñado experiencias de ludificación con fines educativos, de motivación empresarial y marketing entre otros fines para Frequentia; ha trabajado para Gameloft y King, ha sido cofundadora y directora de diseño del estudio Vertical Robot y es cofundadora también de Out of the Blue Games, compañía centrada en videojuegos de narrativa y tipo puzzle y que ha publicado a finales de 2020 ‘Call of the Sea’.