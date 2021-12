Psychonauts 2 es el videojuego del año en los premios Titanium de Fun & Serius

El Festival Fun & Serious 2021 concluyó el pasado sábado con la tradicional gala de entrega de los premios Titanium a los mejores juegos del año. Y fue la nueva producción de Tim Schafer, el impecable Psychonauts 2, el ganador de la categoría a Game of the Year, además de Best Narrative Design. Otro de los títulos más mencionados de 2021, It Takes Two, de Hazelight Studios, ha sido galardonado con Best Game Design, y la mejor dirección artística, Best Art Direction, ha sido para Deathloop, el último título de los franceses Arkane Lyon.



En el apartado de sonido, Metroid Dread, de los españoles MercurySteam, ha sido el título ganador de Best Sound Direction, mientras que Best Adaptation, categoría dedicada a los productos transmedia, ha sido para Arcane, la serie de animación de Riot basada en el universo de League of Legends.

Las categorías de juegos indies han galardonado a Chicory: A Colorful Talecomo Juego Indie Más Innovador, y Mirlo: Above the Sun como Mejor Juego Vasco.