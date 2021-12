Papp (Back x Blood), Coll (Rainbow Six) Hoffacker (Riot Forge) y Rubio (Tequila) también estarán en F&S

Liane Papp, productora ejecutiva de Back 4 Blood se une a la nómina de invitados a las conferencias del festival internacional de videojuegos Fun & Serious , que este año podrá seguirse tanto presencialmente, en el espacio Luxua del BEC de Bilbao, como digitalmente a través de twitch y los perfiles en redes del festival.

Las tradicionales charlas del F&S, que congregan a relevantes protagonistas de la industria, a creadores de los títulos del momento, a inversores y a desarrolladores indie, contarán asimismo con la presencia de Robert Coll, Game designer de Rainbox Six: Siege en Ubisoft . Coll hablará del proceso de diseño de un título en constante evolución por estar volcado a la competición y a un modelo de negocio que significa incorporar casi cotidianamente el feedback de centenares de miles de jugadores en todo el mundo.

El festival también contará con la presencia de Andrew Hoffacker, Head of Production de Riot Forge, la plataforma de Riot Games que se encarga del desarrollo y lanzamiento de títulos en el universo de Runeterra desarrollados por estudios independientes. En este caso estará acompañado de los responsables de su anuncio más reciente ‘Song of Nunu’, un título desarrollado por el estudio español Tequila Works. Raúl Rubio, CEO y Director Creativo de Tequila, comentará con Hoffacker los detalles de este conmovedor videojuego de aventuras para un jugador que nos embarca en la epopeya del campeón de League of Legends Nunu, y su inseparable compañero Willump, para encontrar a la madre perdida de Nunu.