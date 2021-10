Nintendo Switch Online + Paquete de expansión. ¿Qué es y en qué consiste? Resolvemos tus dudas.

Entre los videojuegos retro de Nintendo 64 pueden encontrarse clásicos como Super Mario 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time o Lylatwars entre otros (9 disponibles de lanzamiento). SEGA Megadrive por su parte incorporará clásicos de la talla de Sonic the Hedgehog 2, Golden Axe, Shinobi III o Eco the Dolphin (18 disponibles de lanzamiento). Ambos catálogos se irán ampliando en el futuro con nuevos títulos.