Análisis de Metroid Dread: el regreso triunfal de Samus Aran

Metroid Dread , siendo un nuevo proyecto de los españoles MercurySteam, ha tomado prestados muchos elementos que ya pudimos ver en Metroid II: Samus Returns . La saga se caracterizó hasta la aparición de este estudio de ser juegos en 2D puros y duros, algo que cambió en Nintendo 3DS ofreciendo mecánicas 2.5D. Desde el primer minuto notaremos esto, teniendo que atravesar intrincados lugares dentro de ZDR y que en muchos momentos obligan a pasar de largo zonas que estarían a nuestro alcance y que se encuentran inaccesibles por algún motivo concreto. Por ejemplo, puertas que no son capaces de abrirse con el láser normal , lugares demasiado altos o simplemente bloqueados por un enemigo o elemento al que no podemos derrotar en ese momento. Este factor fomenta aún más la exploración y sobre todo la memoria dado que en ocasiones habrá que retroceder en los pasos para encontrar esa puerta que no pudo abrirse o llegar a un lugar más alto. En cierta medida es algo que el juego recompensa, no sólo continuando en la aventura y con más estancias, sino que en otros momentos se ocultarán power-ups y mejoras para Samus, aumentando la capacidad de su arsenal de armas o vitalidad.

Algo que tampoco falta en Metroid Dread son sus jefes finales , siendo todos y cada uno de ellos enemigos sorprendentes y con mecánicas de juego complicadas de predecir. Todos tienen un patrón distinto y descubrirlos no será algo relativamente fácil, por lo que supondrán en alguna que otra ocasión varios intentos para conseguir derrotarlos. Lo mismo podemos decir de los encuentros con jefes de zona , lo cual será frecuente en una parte del juego, y que obligará a ser preciso en tus movimientos para salir victorioso. Hemos de decir que los controles son de lo más precisos, sin ningún tipo de input lag en su control y reaccionando prácticamente al instante. Esto es algo muy de agradecer, sobre todo en las zonas donde los E.M.M.I campen a sus anchas y haya que correr y mucho. Tampoco faltan a su cita los puzles , siendo estos de una dificultad correctamente establecida y que no requieren de demasiado tiempo para resolverlos.

Su banda sonora ha sido compuesta por Soshi Abe y Sayako Doi. El primero ha trabajado en títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y realizando arreglos para Super Smash. Bros Ultimate mientras que el segundo ha participado en Super Mario Maker 2 y Animal Crossing: New Horizons. Dos compositores noveles en cuanto a videojuegos pero que han realizado un trabajo magnífico, trayendo temas icónicos tanto orquestados como con sintetizador, trasladando varias décadas atrás a los más jugadores más veteranos. Por otro lado, en las zonas con encuentros contra los E.M.M.I o jefes finales han sabido transmitir la tensión del momento, así como acompañar eficientemente durante la exploración de las diferentes fases.