‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ cierra edición con Laura Matamoros como anfitriona

Llega el turno de Laura Matamoros como anfitriona en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. En esta entrega, que Telecinco emite este martes 10 de septiembre a las 22.40 h., la influencer reconocerá no haber sido una comensal fácil de contentar, algo que, quizás, sus rivales en el concurso no le perdonen en su cena.

Entre ollas y sartenes, Laura se define como hiperactiva, aunque reconoce que no sabe cocinar… así que el hiperactivo debe de ser su robot de cocina. Venga de donde venga la hiperactividad, la colaboradora de televisión preparará para su cena tres platos con los que aspira a convertirse en ganadora del concurso. Como entrante servirá a sus comensales ‘De Melones’, un gazpacho de melón. ‘Del cielo al mar’ será su plato principal: un tartar de atún acompañado con brócoli, tofu ahumado y curri horneados. Y de postre, ‘Black and White y un poco de color’, un tiramisú con fresas.

Con el grupo reunido por última vez, Laura intentará llevar a su terreno a Raquel Mosquera, Rosa López, Francisco y Aless Gibaja, quienes, a pesar de la simpatía de la anfitriona, no dejarán de criticar sus platos. Y aunque a Laura no le faltarán historias con las que cambiar de tema, no lo tendrá fácil… ¿Estará su cena a la altura de las críticas? Al final de la velada, se producirá la suma de puntuaciones y los concursantes podrán ejercer el ‘poder’ que les fue otorgado al comienzo de la edición. ¿Habrá sorpresas en los marcadores? ¿Quién se convertirá finalmente en ganador? La emoción está asegurada en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’.