Rosa, muy dolida con la cena ‘nada vegana’ de Francisco: “Nadie empatiza conmigo”

Rosa López no terminó muy contenta la cena en casa de Francisco. El anfitrión no contó con ella y ni con su “filosofía de vida” vegana para preparar los platos. “No te voy a engañar, quiero ser sincera, y más a estas alturas del programa. La sensación que me da es que yo puedo empatizar con el resto pero el resto conmigo no”, decía Rosa ya en el aperitivo. “Jode mucho que opinen de mi filosofía de vida y además sin tener la mente abierta”, decía al ver el entrante, unos calamares.