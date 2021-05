Risto anuncia el nombre de la nueva tertuliana de 'TEM': ¡Pilar Rahola!

Al final del programa, Risto no ha podido más, "me va a matar mi director" , ha asegurado, "porque no puedo decirlo en teoría", ha añadido, pero tenía que contarlo. Aunque lo iba a revelar cuando pasara, pero como ha pasado lo que ha pasado en el programa de este martes 25 de mayo (Marcos de Quinto ha abandonado el plató en pleno directo y no ha vuelto), pues lo ha anunciado.

'Todo es mentira' va a contar con una nueva analista: "No es nada más ni nada menos que Pilar Rahola", ha desvelado el presentador. "Me quitas a un español de bien y me traes a una conspiradora contra la Constitución", le ha dicho Miguel Lago tras el anuncio, y Risto le ha contestado, "sí, sí, para que veáis que no solo somos independientes sino que además no tenemos criterio, vamos de Marcos de Quinto a Pilar Rahola y aquí no ha pasado nada".