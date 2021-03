El enfrentamiento de Risto Mejide y Pilar Rahola comenzó con el debate sobre si se debe o no celebrar la manifestación del 8M, en el que la periodista lo tenía claro: “Negar la manifestación es negar un derecho fundamental . Se puede hace una manifestación el 8M de forma responsable”. El presentador por su parte, también se mostraba firme: “¿No hemos aprendido nada? Seguimos pensando que es un tema ideológico después de todos los muertos”.

La tensión aumentó considerablemente cuando tocaron el tema de los disturbios en Barcelona, concretamente, el altercado que acabó con una joven de 19 perdiendo un ojo por el disparo de una pelota de foam. “Hay que reprimir la violencia, pero la policía no puede ir sacando ojos por ahí. […] Ya van 9 ojos”. Risto no estaba de acuerdo y no dudó en dejarlo claro: