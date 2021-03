Tatiana Ballesteros se defiende de las críticas en el plató de ‘TEM’: “No hay ningún partido detrás de mi mensaje”

Algunos medios vinculan a Tatiana Ballesteros con la ultraderecha

Tatiana Ballesteros, autora del vídeo viral: “No he militado nunca en ningún partido político, ni lo haré”

Tatiana: “Es verdad que la extrema derecha se ha intentado apropiar de mi mensaje”

Tatiana Ballesteros visitaba el plató de ‘Todo es mentira’ para hablar de lo que ha ocurrido después de protagonizar el vídeo viral del momento señalando a los políticos y tras participar en el programa. Mucha gente en las redes sociales y algunos medios la tachan de pertenecer a la extrema derecha por el simple hecho de haber colaborado en 2018 con una radio vinculada a la falange.

“Me siento abrumada…lo voy gestionando poco a poco. Realmente no tengo nada que esconder, no pasa nada”, aseguraba en un primer momento Tatiana antes de explicar lo sucedido. “No hay ningún partido detrás de mi mensaje, no he militado en ningún partido político, ni lo haré, ni hay ninguna financiación detrás”, aclaraba la joven visiblemente molesta.

“Es verdad que la extrema derecha se ha intentado apropiar de mi mensaje, pero yo ya dije claramente que no lo hicieran, este mensaje no es para ellos, no es para la clase política”, aseveraba Tatiana Ballesteros antes de enfrentarse a Verónica Fumanal que tacha el vídeo de “populista”.

