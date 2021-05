La periodista afirma que cuando entró en el periódico fue un reto para ambas partes ya que ‘La Vanguardia’ es de ideología monárquica. Cuenta que durante mucho tiempo no tuvo sensación de tener presiones, pero que llegado un momento empezaron los problemas que han culminado con el despido. “Hace unos meses se me planteó abiertamente que me echaban por unos artículos y por mi posición ideológica”, afirmó. Las publicaciones a las que se refieren acabaron viendo la luz, pero provocaron un enorme revuelo en el periódico.