Risto manda callar a Marcos de Quinto y el exdiputado decide irse del plató: "Nadie le ha echado"

Marcos de Quinto no entiende que se culpabilice al partido de Santiago Abascal sobre el acto que había organizado, "la seguridad no se puede garantizar y la culpa va sobre VOX y no sobre los que amenazan la seguridad de ese acto", ha asegurado. Risto le ha dicho que nadie está echando la culpa a nadie, "solo estamos analizando si ese acto era pertinente", le ha contestado al colaborador. Marcos de Quinto ha seguido hablando sobre Bildu asegurando que lo que no es pertinente es que se hagan actos de homenaje a terroristas en el País Vasco.