Después de repasar y comentar la decisión de la UEFA que ha rechazado iluminar el estadio Allianz Arena con los colores del arcoíris en el partido entre Alemania y Hungría, R isto Mejide y los colaboradores se mostraban tajantes . “No tiene ningún sentido, Obviamente hay que estar en contra del racismo, como hace la UEFA, pero también en contra de la homofobia… no es un tema político, es un tema de derechos humanos . Y el que no lo entienda así, tiene un problema”, aseguraba el presentador de ‘TEM’.

Mucho más duro y contundente se mostró el periodista y colaborador del programa, Melchor Miralles contra este organismo. “Esta cuestión no es, como ellos dicen, política. A mí lo que me sorprende que Alemania no se haya puesto firme con la UEFA y lo haya iluminado como a ellos les da la gana”, comenzaba diciendo Miralles.