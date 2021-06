Ágatha Ruiz de la Prada recuerda entre lágrimas a su amiga Mila Ximénez: “Ha habido poca gente con su categoría humana”

La diseñadora ha contado que, durante el último año de vida de Mila, en el que ha estado luchando contra un cáncer de pulmón, ha estado siempre en contacto su amiga: “Llevamos un año mandándonos mensajes, pero estos últimos días me dejó de contestar, porque ya no estaba para contestarlos. Me llamaron el miércoles y me dijeron que era inminente. Me entró una especie de locura, me he pasado todo el fin de semana mirando el teléfono”.