Como ocurre siempre con esta maldita palabra de seis letras, que no respeta y no perdona… Uno no deja de quedarse consternado. Nos ha dejado Mila Ximénez, una persona muy querida en esta casa. Te podrá gustar más o menos Mila, pero hay cosas que jamás se le podrán negar a Mila, entre ellas su inteligencia, su bondad, su fragilidad…”, comentaba Risto recordándola y antes de repasar el ‘Chester’ que protagonizó junto a la colaboradora. "Que la tierra te sea leve", concluía Risto emocionado.