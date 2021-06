“ Hay que reconocerle al Gobierno su capacidad de despistar , ¿eh? ¿Dónde está la pelotita? De ahora. Fijaos, durante la pandemia lo dijimos en más de una ocasión, no tocaba hacer una fiscalización de la gestión de la pandemia del Gobierno, porque estábamos en medio, todavía no lo hemos pasado del todo. Cuando va remitiendo dices, vamos a ver cómo se ha ido gestionando esta pandemia”.

“Vamos a hablar de esos 499.000 muertos, que es más de un 20% de muertos este año. ¿Se podía haber evitado alguno? Y ya no hablo de las mascarillas, de cómo han llegado las vacunas… Ya no hablo de los 500.000 autónomos que aún no tienen actividad, no hablo de las 1.200.000 familias en las que no entra ni un solo euro o de las ayudas que no llegan a tantísima gente…”, continuaba el presentador visiblemente indignado.