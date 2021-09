El piloto Jorge Lis, a su hermana desde el hospital antes de fallecer: “Qué cura de humildad, me voy a quitar las redes”

La hermana de Jorge Lis ha desvelado los mensajes que le envió el piloto poco antes de fallecer. Al que ya conocíamos sobre el arrepentimiento que mostró en la UCI por no haberse vacunado, Elena ha contado otro mensaje que le escribió: “Qué cura de humildad, me voy a quitar las redes del móvil”.

Elena quiere continuar haciendo esa labor de concienciación para que la gente se vacune y no pase lo que ha pasado con su hermano: “Si no llega haber vacuna estaríamos hablando de una masacre, no quiero ni imaginar el número de muertos… la gente que no se vacuna no se pone en riesgo solo a ellos, pone en riesgo también a los demás”.