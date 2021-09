Pero, sin duda, uno de los temas que más estaba dando que hablar, es el cruce de acusaciones que se profirieron en el parlamente de la Comunidad de Madrid entre presidenta y oposición. “Lo estaba escuchando ahora porque ayer fue tal retahíla que ni me acordaba. Aquí estamos para hacer política, ya soy mayorcita para que alguien me diga como visto o dejo de vestir, como me peino o dónde vivo… y es que todo esto se estaba dando dentro de un parlamento. Yo creo que ayer la señora Ayuso cruzó una línea más, yo nunca la voy a hablar de lo personal, entre otras cosas porque no me interesa, y seguramente a los madrileños tampoco”, aseveraba Mónica García en ‘TEM’.