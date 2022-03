Rusia comenzó la invasión de Ucrania hace casi dos semanas y ahora la pregunta que todo el mundo quiere responder es cuándo va a acabar esta guerra . José Manuel García Margallo , exministro de Asuntos Exteriores con el PP y eurodiputado, ha sido muy claro: “ No hay ninguna previsión. Yo creo que va a ir para largo y el sufrimiento del pueblo ucraniano no ha hecho más que empezar”.

Para Margallo, el conflicto “empezó en 2013, llevan ocho años”. Además, apunta a que lo que está pasando ya se sabía que iba a ocurrir: “Lo explicó Putin en 2008 en Georgia, que no iba a permitir que ninguna de las exrepúblicas soviéticas dejara de estar bajo el control ruso”.

Para que la guerra acabe se necesitaría “la redición de una de las partes o un acuerdo de negociación aceptable por ambos, pero lo que ha planteado Putin no es aceptable para Ucrania”, ha dicho Margallo. Por eso, si no hay acuerdo, cree que la guerra “va a ir para largo”. Además, rechaza que vaya a haber exclusión aérea en territorio ucraniano porque ello supondría “tener limpio el cielo” con aviones de la OTAN enfrentándose directamente a los rusos, y eso cree que no va a ocurrir.