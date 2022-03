Sor Lucía Caram ha hecho casi 6.000 kilómetros en coche hasta Rumanía para traer a España a una familia de refugiados ucranianos. Ya están en su convento, situado en Manresa, desde donde la moja ha hablado con ‘Todo es mentira’: “Es la experiencia más dura que he vivido en mi vida. Encontrarte con ancianos con maletas pequeñitas, mujeres y niños… Los hombres no pueden salir”. También le impactaron los jóvenes que entraban a Ucrania “con la cara desencajada porque iban a luchar por su país”. Para ella, “lo que se está viviendo en las fronteras no tiene nombre”.