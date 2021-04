'TEM' se escandaliza con este anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores: España promociona vacunarse en Serbia

¿Un turista español puede viajar a Serbia a ponerse la vacuna?

Además nos ha dejado claro que no hace falta ser ciudadano serbio, solo hay que pedir cita, y no cuesta dinero, "por ahora no", nos explican. Desde el programa lo hemos comprado, hemos entrado en la página, nos piden rellenar un formulario expresando nuestro interés por vacunarnos. Datos personales, pasaporte, correo y hay que contestar a cuatro preguntas. Entre esas preguntas, nos dejan elegir entre una vacuna concreta o no.