¿Es un timo o es real?

Le transmitimos que todavía no nos han llamado desde nuestro centro de salud para ponernos aquí la vacuna, y nos preocupa las listas de espera, la edad... Y esto es lo que nos cuentan, "la de Moscú, cualquier persona puede ir. No hay problema". ¿Pero es legal o no? "Rusia no tiene nada que ver con España. Es Rusia quien ofrece este servicio".