Almeida aclara si están rotas las relaciones entre el PP y Vox tras declarar 'persona non grata' a Abascal: "No tenemos miedo de que retiren los apoyos"

VOX ha roto las relaciones con el Partido Popular tras declarar a Santiago Abascal 'persona non grata' en Ceuta y después de que Juan Jesús Vivas, presidente de esta comunidad autónoma justificara esa posición. Pero dos días después, ha reculado, "el PP está siempre, siempre y siempre en contra de los señalamientos y de los cordones sanitarios a los partidos políticos. Estamos en contra de declarar persona non grata a nadie, es una herramienta de superioridad moral de la izquierda y es deleznable", así lo ha transmitido Andrea Levy.

En 'Todo es mentira' hemos querido preguntar a José Luis Martínez-Almeida sobre esta reprobación de Santiago Abascal en Ceuta, ¿a qué se debe? ¿Temen que retiren VOX sus apoyos al PP? "No hemos reculado, ¿por qué dice eso?", le ha dicho el alcalde Madrid a nuestra reportera.

"No estamos a favor de los señalamientos ni compartimos las declaraciones de Abascal", ha declarado Almeida, y ha aclarado lo que significa la abstención del Partido Popular, "no compartimos que se declare persona non grata a Santiago Abascal".