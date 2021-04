Almeida, sobre si irá a 'First dates’ para encontrar el amor: “Tengo cierto éxito, pero no lo descarto”

Carlos Sobera ha contado en una entrevista que José Luis Martínez-Almeida estuvo a punto de ir a 'First dates ' y 'Todo es mentira' le ha querido preguntar al alcalde al respecto. ¿Iría al célebre dating de Cuatro?

Almeida ha contado que se le "tanteó" para ir a 'First dates', pero "no fue una propuesta formal". El alcalde se considera "muy tradicional" a la hora de ligar y reconoce que tiene "cierto éxito", aunque no descarta en un futuro acudir al programa de Carlos Sobera o hacerse un perfil en Tinder.