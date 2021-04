"Le hago todas las preguntas seguidas para que no se encrespe el pelo , no se preocupe", le ha dicho la reportera del programa a Almeida, él se ha retocado un poco, y le ha contestado, "estás conmigo que tengo un pelazo", y ha añadido, "para los 46 años recién cumplidos...". Y ahí no ha quedado la cosa, el alcalde de Madrid ha seguido con su vacile, "si quisiera podría hacerme hasta un moño fíjese".

Aquí la reportera le ha recordado que podría copiar a alguien (Pablo Iglesias) con ese peinado, y no creo que esa fuera su intención, "me he limitado a decir que si quisiera", le ha respondido rápidamente, "y no que lo vaya a hacer, no no".