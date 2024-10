Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas: ''Carlos Mazón debe contestar muchas preguntas''

''El cuerpo te pide una cosa, pero por respeto a toda la gente que aún no ha sido encontrada, yo lo que digo es que hay muchas preguntas que Carlos Mazón debe contestar'', comienza Joan Baldoví, muy contundente hacia el presidente de la Generalitat.

Baldoví afirma que las decisiones con respecto a la DANA se tomaron tarde: ''Yo he sido alcalde y un alcalde lo que tiene que hacer es tomar decisiones e intentar prevenir. Lo que no puede hacer el presidente del Gobierno es intentar disipar las responsabilidades. Uno asume las responsabilidades y toma decisiones. Todo lo que estamos viendo es que las decisiones se tomaron tarde''.