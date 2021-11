Risto Mejide, denunciado por delito de odio contra los antivacunas: "Me piden hasta cuatro años de prisión"

Pues bien, ese pensamiento ha sido precisamente el que ha hecho que Risto Mejide reciba una notificación por parte del os juzgados: “Esto que tengo en mis manos es una denuncia hacia mi persona en la que me piden entre uno y cuatro años de prisión”, declaraba.

La denuncia viene por unas declaraciones que Risto Mejide dio en el programa ‘Todo es mentira’ hace justo una semana y en la que se pronunciaba sobre las medidas que iban a tomar los gobiernos de Singapur y Austria con aquellos que no se vacunaran.

“Algunas de las medidas que han tomado convierten a los vacunados en apestado y a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú”. Esas eran las palabras de la polémica. Las declaraciones que pusieron al presentador en el punto de mira y que empujaron a un periodista a tomar medidas legales contra él por delito de odio contra los antivacunas.

Risto Mejide ha seguido hablando sobre el tema y ha dicho: “Esto no es una cuestión sanitaria (…) Estamos hablando de gente que se organiza alrededor de una idea peligrosa para todos (…) Todo el mundo es respetable, pero no todas las idea son respetables ni merecen un respeto”, añadía. La denuncia aún no se ha admitido a trámite.